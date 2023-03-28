В Белгородской области для детей закупили 14 тысяч датчиков системы мониторинга за уровнем сахара в крови

В регионе обеспечат маленьких пациентов устройствами непрерывного мониторинга. Фото: скриншот видео со страницы Вячеслава Гладкова.

Для детей из Белгородской области в этом году закупили 14 тысяч датчиков системы мониторинга за уровнем сахара в крови. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Сейчас на учете с этим заболеванием в области состоят на учете 624 ребенка. Губернатор заверил, что маленькие пациенты и их семьи могут быть спокойны.

- На 2023 год все необходимое количество датчиков закуплено в полном объеме и даже с небольшим запасом. Постараемся дальше работать в таком же ритме, - отметил Вячеслав Гладков.