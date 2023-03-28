В парке Победы города Белгорода вырубят больше 300 сухих и аварийных деревьев

Старые деревья заменят на новые саженцы. Фото из телеграм-канала мэрии Белгорода.

В парке Победы города Белгорода приводят в порядок зеленые насаждения. По данным мэрии, предстоит убрать 334 дерева, которые признаны сухими или аварийными.

- Работы пройдут поэтапно и начнутся с площадки, примыкающей к набережной. Взамен планируется высадить трехметровые саженцы – 93 уже в этом году, - сообщили в администрации города.

Парк пополнится ясенями, березами, елями, липами и ивами. По оценкам специалистов, они должны здесь хорошо прижиться.

В мэрии также напомнили, что предварительно все зеленые насаждения в городе исследовала экспертная группа. В ее состав вошли лесопатологи и экологи.

- Результаты отражены в новой информационной системе. Подробно описано состояние каждого дерева: его жизнеспособность и заболевания. Такого масштабного исследования в России ранее не проводилось, - отметили в администрации. В мэрии также добавили, что всего этой весной в городе планируется высадить 1300 новых деревьев.