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НовостиОбщество28 марта 2023 13:55

Жителей Белгорода предупредили о проверке системы оповещения 29 марта

Сирены и голосовые сигналы включат в 11 часов
Анастасия Лемешко
В Белгороде проверят систему оповещения населения. Фото из телеграм-канала мэрии.

В Белгороде проверят систему оповещения населения. Фото из телеграм-канала мэрии.

В Белгороде снова проверят систему оповещения населения. Об этом жителей и гостей областного центра предупредила мэрия. Сирены и голосовые сигналы включат в 11 часов 29 марта. Вся эта процедура займет три минуты. Такие мероприятия проводятся регулярно. Повода для паники нет.

- Спасатели города просят сохранять спокойствие и заниматься своими повседневными делами. По всем возникающим вопросам обращайтесь в ЕДДС по телефону 112, - напоминают белгородцам сотрудники администрации и регионального управления МЧС.