Под Белгородом столкнулись пассажирский автобус, «УАЗ» и «Калина»

Предварительно, у автомобиля «УАЗа» отказали тормоза. Фото из телеграм-канала Госавтоинспекции Белгородской области.

ДТП произошло 28 марта в поселке Северный. Около 13 часов 45 минут здесь столкнулись следовавший по маршруту № 238 пассажирский автобус «ЛиАЗ» с восьмью пассажирами, «УАЗ» и «Лада Калина». Предварительно, никто не пострадал. Транспорт получил механические повреждения.

Со слов 36-летнего водителя автомобиля «УАЗа», у него отказали тормоза. Как сообщили, в областной Госавтоинспекции в рамках административного расследования будет назначена автотехническая экспертиза, которая поможет установить все обстоятельства и причины произошедшего.