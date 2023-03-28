Белгородец угнал автомобиль при помощи вилки

Мужчина приставил вилку к шее владелице машины и потребовал ключи. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции города Алексеевки обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что знакомый угнал у нее автомобиль «Шевроле Ланос».

По версии следствия, 21-летний парень был в гостях у местной жительницы. После застолья он решил прокатиться на её машине в соседнюю деревню, чтобы навестить друга. Хозяйка ответила отказом. Молодой человек не растерялся и, приставив ей вилку к шее, потребовал ключи. Женщина отдала их и, как только гость ушел, позвонила в полицию.

Доехать до пункта назначения парень не успел. Стражи порядка преградили ему путь. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за угон с применением насилия. Ему грозит до семи лет лишения свободы.