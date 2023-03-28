Псевдосотрудники Госуслуг и банка выманили у белгородца больше миллиона рублей

Неважно, с какого номера вам звонят и кем представляются. Просто прервите разговор. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В понедельник, 27 марта, с заявлением о мошенничестве в полицию пришел 57-летний житель Борисовского района. Около двух недель назад ему позвонил аферист, выдававший себя за сотрудника интернет-портала «Госуслуги», который сообщил, что личный кабинет мужчины пытаются взломать и оформить на него кредит. Вслед за этим перезвонил псевдосотрудник службы безопасности банка. Он проинформировал клиента, что ему якобы уже одобрили заявку на кредит, а тем временем с сайта госуслуг будто бы поступила информация об утечке данных.

Злоумышленник убедили мужчину, что спастись от хакерской атаки можно, только если самому взять кредиты в разных банках и перевести деньги на «безопасный счет», что он и сделал. Поверив аферистам, мужчина перевел им 1 миллион 140 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция просит белгородцев не переводить деньги на незнакомые счета ни под каким предлогом. Неважно, с какого номера вам звонят и кем представляются. Просто прервите разговор. Для проверки информации самостоятельно обратитесь в банк или в полицию, особенно если вам советует это не делать.