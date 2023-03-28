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НовостиОбщество28 марта 2023 11:41

В Центральном парке Белгорода вновь заработает колесо обозрения

Реконструкция начнется уже в мае
Анастасия Лемешко
Реконструкция Центрального парка Белгорода начнется уже в мае. Фото из телеграм-канала мэрии.

Реконструкция Центрального парка Белгорода начнется уже в мае. Фото из телеграм-канала мэрии.

Администрация Белгорода сообщила, что в мае начнется масштабная реконструкция Центрального парка. Проект планируют реализовать в несколько этапов. Сначала построят и приведут в порядок инженерные сети. Чтобы минимизировать дискомфорт для жителей, в числе первых обустроят сквозной пешеходный маршрут от улицы Мичурина до Островского.

- На втором этапе приступят к реализации ключевых элементов концепции. Главное – это парк для всех, каким он и задумывался изначально, - отметили в мэрии. По данным администрации, при разработке концепции архитекторы учли пожелания горожан по итогам общественных обсуждений. Парк должен стать комфортным для молодежи, пожилых людей, спортсменов, малышей и тех, кто хочет удалиться от городской суеты.

Здесь появится две зоны для любителей уединенного отдыха, огромная площадка для активного отдыха молодежи и занятий спортом, зона долголетия и тропа здоровья со специальным тактильным покрытием, по которому можно ходить босиком, большая зона для детских игр. За культурным центром «Октябрь» установят новое колесо обозрения. Детские аттракционы перенесут в новую локацию и дополнят современным оборудованием.