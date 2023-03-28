В Белгородской области продолжает работать центр оказания помощи военнослужащим

Глава региона рассказал о помощи семье одного из мобилизованных, обратившейся в центр. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

Губернатор Белгородской области в утреннем обращении отметил эффективную работу центра оказания помощи военнослужащим. По словам Вячеслава Гладкова, региональные Власти стараются откликнуться на каждое обращение. В качестве примера он привел семью мобилизованного из села Беломестное. Она попросила помочь с ремонтом крыши. Кровлю оперативно починили.

- Кто-то скажет, что это небольшая история и, может быть, на уровне страны и региона незначительный случай, но мне кажется, что важно откликаться на каждую проблему, чтобы наши мобилизованные парни были спокойны за то, что происходит сейчас на территории региона в их родных семьях, - отметил Вячеслав Гладков.