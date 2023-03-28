Еще 12-ти белгородцам, проходящим службу в зоне СВО, оказали медицинскую помощь

Трое военнослужащих, которых ранее направили в больницы Белгорода и Луганска, уже идут на поправку. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На днях глава региона Вячеслав Гладков рассказал о троих белгородцах, проходящих службу в зоне СВО, которым оказали медицинскую помощь. Сообщалось, что их направили в больницы Белгорода и Луганска. По словам губернатора, сейчас эти военнослужащие идут на поправку.

По словам Вячеслава Гладкова, за последнее время в больницы Донецка, Москвы и других городов направили еще двенадцать бойцов. Ситуацию контролирует начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв.

- Эта работа выстроена на плановом уровне, держим постоянную связь с командирами и стараемся помочь всем, чем можем, - отметил губернатор Белгородской области.