В Белгородской области водитель иномарки сбил лося

Мужчина не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, сбил выбежавшего на дорогу лося. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 26 на 27 марта в районе поселка Красная Яруга Белгородской области. По предварительной информации, 37-летний водитель «Хендай Солярис» ехал в сторону поселка Ракитное. Мужчина не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, сбил выбежавшего на дорогу лося.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что автомобилист получил травмы. Мужчину доставили в больницу. Животное погибло на месте происшествия.