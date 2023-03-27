В Белгородской области волонтеры собирают материал для проекта «Внуки Победы: Прохоровка»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Просветительский проект «Внуки Победы: Прохоровка» - часть работы по патриотическому воспитанию, которую региональное министерство по делам молодежи ведет в рамках нацпроекта «Образование». Он посвящён 80-летней годовщине Прохоровского сражения, участвуют практически все школьники и студенты области.

Волонтеры из всех муниципалитетов Белгородчины подключились к поиску архивной информации о подвигах героев-земляков. Сбор и систематизация исторических фактов, которые лягут в основу интерактивных и познавательных мероприятий для молодежи, - это первый этап проекта. Ведут его сами ребята. Многие истории становятся для юных волонтеров открытием и трогают душу.

Шебекинцы в местном историко-художественном музее также нашли много интересных фактов. Поделились историей подвига своего земляка Ивана Александровича Мацокина. Он воевал на Сталинградском направлении, а в марте 1943-го его дивизия была переброшена в наши края. Солдат говорил однополчанам: «Я буду бить фашистов в три раза больше, ведь это моя родина. Земля, где я родился и вырос!».

- Мы не можем забывать наших героев, особенно земляков, и должны помнить об их подвигах во благо Родины и ее народа, - уверена заместитель директора шебекинского музея Ирина Мазниченко. - Мы постарались дать подробную информацию об участниках Прохоровского танкового сражения и Курской битвы. Считаю, что сейчас это необходимо для молодого поколения.

Есть и совсем личные истории. В Ракитянском районе в местной Центральной библиотеке волонтер Лена Рагулина нашла информацию о своей бабушке Александре Александровне Ткачевой, которая во время войны была ребенком.

Обучение волонтеров проекта «Внуки Победы: Прохоровка» стартует 1 апреля. Они будут проводить экскурсии по «Маршрутам памяти», а также викторины и исторические квесты для сверстников. С 15 апреля начнутся субботники с участием ребят: в порядок приведут мемориалы и захоронения, рядом с малоизвестными памятными местами установят информационные таблички.