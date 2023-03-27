В Белгородской области пассажир ударил водителя ножом в спину

Когда ничего не подозревающий водитель повернулся к пассажиру спиной, тот без видимых причин достал нож и нанес ему два удара в область поясницы и ключицы. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вечером 24 марта в ОМВД России по Ровеньскому району из Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение об обратившемся за помощью мужчине с ножевым ранением. Он был доставлен скорой помощью в медицинское учреждение. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Раненый – житель поселка Ровеньки 1974 года рождения – смог описать злоумышленника. Выяснилось, что возле одного из кафе к потерпевшему подошел незнакомец и попросил подвезти его в село Жабское. Местный житель согласился. По предварительным данным, приехав в село, мужчины вышли из автомобиля. Когда ничего не подозревающий водитель повернулся к пассажиру спиной, тот без видимых причин достал нож и нанес ему два удара в область поясницы и ключицы. Автомобилист, несмотря на ранение, смог сесть в машину и, выехав за пределы населенного пункта, обратился за помощью в службу спасения.

Оперативникам удалось задержать подозреваемого по горячим следам в местном кафе. Им оказался житель Вейделевского района 2004 года рождения, состоящий на учете у врача-психиатра. Выяснилось, что после происшествия он поймал попутку и вернулся в поселок Ровеньки. Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения сотрудников полиции. К нему применялись меры медицинского характера.

В соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет.