28 марта в Белгородской области ожидается сильный ветер при +16 градусах тепла

Ветер юго-восточный, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 28 марта на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем от +11 до +16 градусов. В Белгороде ночью 5-7 градусов выше ноля, днем от +12 до +14 градусов

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам об опасности травяных палов во время тёплой и ветреной погоды! Небольшое пламя может перерасти в крупный пожар. Своевременно очищайте участки от горючих отходов, прошлогоднего мусора, сухой травы и опавших листьев. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться под рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Осадки могут спровоцировать ухудшение дорожной обстановки. Водителям стоит быть внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Необходимо уделить внимание техническому состоянию своего транспортного средства, особенно тормозной системе и состоянию шин. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.