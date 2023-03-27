Более 1,8 тысячи белгородок получили пособие по беременности и родам в 2023 году

Всего было перечислено порядка 222 миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов.

Минимальная сумма для работающих мам составляет около 74,7 тысячи рублей, максимальная – свыше 380 тысяч. Соответствующая сумма предоставляется при условии отпуска по беременности в течение 194 дней, сложных родов, появлении сразу двух или трёх детей. Сумма выплачивается разово за весь период отпуска.

Отметим, страховое пособие также предоставляется в случае усыновления ребёнка. Максимальная продолжительность такого отпуска – 70 дней после дня рождения усыновленного ребёнка и 110 дней - после рождения двух детей.