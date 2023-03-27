72-летняя белгородка продала квартиру и перечислила мошенникам свыше двух миллионов рублей

В ОМВД России по Валуйскому городскому округу обратилась 72-летняя местная жительница. Она сообщила, что мошенники похитили у неё 2 миллиона 292 тысячи рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Первый раз злоумышленники позвонили женщине 9 февраля, когда она гостила у дочери в другом регионе. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они заверили, что некий мужчина якобы по выданной пенсионеркой доверенности пытался снять с её счета 100 тысяч рублей. Узнав, что такой суммы у жительницы Валуек нет, мошенники не отступили. Перезвонив ей от имени сотрудника банка, они убедили пенсионерку в том, что ей необходимо обновить счета, для чего следует получить кредит в сумме 100 тысяч рублей и перечислить деньги на указанные реквизиты.

Вернувшись спустя несколько дней домой, женщина выполнила все требования, после чего с ней снова связался якобы сотрудник правоохранительных органов. На этот раз аферист сообщил, что в квартире пенсионерки якобы незаконно зарегистрирован человек, и, чтобы его «выписать», необходимо провести фиктивную сделку по купле-продаже жилья. Следуя указаниям преступников, женщина обратилась в риэлтерскую компанию и нашла покупателя. Получив от него задаток, пенсионерка 7 марта перевела мошенникам 320 тысяч рублей, а 16 марта после поступления остальной суммы - еще 1 миллион 872 тысячи рублей.

По словам потерпевшей, деньги с продажи квартиры она планировала потратить на покупку жилья в другом регионе. О том, что стала жертвой обмана, она стала догадываться, когда аферисты, находившиеся до этого всё время с ней на связи, после перевода денег перестали отвечать на звонки. О случившемся пожилая женщина рассказала зятю, который и убедил её обратиться в полицию.

Сотрудники полиции призывают граждан не отвечать на звонки с незнакомых номеров и ни под каким предлогом не переводить деньги на сторонние счета. Помните, что злоумышленники могут представляться кем угодно: банковскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники высылают гражданам поддельные документы, могут выдавать себя за действующих сотрудников, имена которых находят на сайтах ведомств, а также с помощью специальных программ подмены номеров имитировать звонки из официальных учреждений. Для проверки информации всегда самостоятельно обращайтесь в банк или правоохранительные органы, особенно если вам настоятельно рекомендуют этого не делать.