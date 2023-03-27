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НовостиЗдоровье27 марта 2023 11:46

Более 166 тысяч белгородцев вылечились от коронавируса

Тем временем за минувшую неделю 646 человек заболели ковидом
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 238 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 238 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за неделю с 20 по 26 марта в регионе три пациента стали жертвой COVID-19. За это же время 646 человек заболели, а выздоровел – 601.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 169 948 пациентов, выздоровел – 166 401, умерли – 2 343. Сейчас из 238 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

С 13 по 19 марта заболел 501 человек, выздоровели – 340. С 6 по 12 марта вылечились 556 человек, заболели – 475.