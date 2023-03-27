Белгородское село Графовку обстреляли со стороны Украины 27 марта 2023

Сегодня, 27 марта, под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты стекла, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена хозпостройка. В селе нарушено газоснабжение, - написал глава региона.

По заверению Вячеслава Владимировича, глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 24 марта ВСУ атаковали белгородское село Тишанку.