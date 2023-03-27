В Белгородской области отремонтируют школу 1970 года постройки

Школа рассчитана на 110 учеников. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На данный момент в Береговской школе завершили демонтажные работы, заменили оконные блоки, начали утеплять фасад. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Также строители ведут электромонтажные работы, прокладывают инженерные сети, осуществляют кладку перегородок, оштукатуривание стен.

Школа рассчитана на 110 учеников. Общая площадь помещений составляет 997 квадратных метров.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородском районе начали строить школу на 1000 мест.