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НовостиНедвижимость27 марта 2023 9:09

Восемь станций водоподготовки построили в Новооскольском горокруге Белгородской области в 2022 году

Качество услуги водоснабжения повысится для свыше тысячи человек
Алексей СЕРГУНИН
В муниципалитете построили более двух километров сетей водопровода и около 2,7 километров сетей канализации.

В муниципалитете построили более двух километров сетей водопровода и около 2,7 километров сетей канализации.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Работы провели в селах Баруск, Никольское, Глинное, Ивановка, Васильдол, Николаевка, Макешкино и хуторе Сабельный. Также, были обустроены ограждения на станциях в селах Большая Ивановка, Ярское и хуторе Большая Яруга. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В муниципалитете построили более двух километров сетей водопровода и около 2,7 километров сетей канализации. В результате перестанут испытывать дефицит воды 300 человек, а улучшение в сфере водоотведения заметят три тысячи жителей района.