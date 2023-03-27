Восемь станций водоподготовки построили в Новооскольском горокруге Белгородской области в 2022 году

В муниципалитете построили более двух километров сетей водопровода и около 2,7 километров сетей канализации. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Работы провели в селах Баруск, Никольское, Глинное, Ивановка, Васильдол, Николаевка, Макешкино и хуторе Сабельный. Также, были обустроены ограждения на станциях в селах Большая Ивановка, Ярское и хуторе Большая Яруга. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В муниципалитете построили более двух километров сетей водопровода и около 2,7 километров сетей канализации. В результате перестанут испытывать дефицит воды 300 человек, а улучшение в сфере водоотведения заметят три тысячи жителей района.