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НовостиНедвижимость27 марта 2023 8:38

В Валуйском горокруге Белгородской области отремонтируют дороги в трех населенных пунктах

В порядок приведут участки в селах Орехово, Пристень и поселке Рощино
Алексей СЕРГУНИН
Всего в 2023 году в Белгородской области отремонтируют около 300 км автодорог.

Всего в 2023 году в Белгородской области отремонтируют около 300 км автодорог.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Общая протяженность объектов составит 4,3 км. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

- Поселок Рощино – один из немногих населенных пунктов, в котором нет асфальтированного покрытия. В этом году просьба жителей была услышана. С появлением современной дороги население поселка будет увеличиваться, – рассказал глава Рождественской территориальной администрации Роман Тишевской.

При наступлении благоприятных погодных условий дорожники приступят к работе. Напомним, всего в 2023 году в Белгородской области отремонтируют около 300 км автодорог.