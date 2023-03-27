В Валуйском горокруге Белгородской области отремонтируют дороги в трех населенных пунктах

Всего в 2023 году в Белгородской области отремонтируют около 300 км автодорог. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Общая протяженность объектов составит 4,3 км. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

- Поселок Рощино – один из немногих населенных пунктов, в котором нет асфальтированного покрытия. В этом году просьба жителей была услышана. С появлением современной дороги население поселка будет увеличиваться, – рассказал глава Рождественской территориальной администрации Роман Тишевской.

При наступлении благоприятных погодных условий дорожники приступят к работе. Напомним, всего в 2023 году в Белгородской области отремонтируют около 300 км автодорог.