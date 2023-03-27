Белгородец похитил десять банок тушенки и пять литров подсолнечного масла

В ОМВД России по Ровеньскому району с заявлением о краже обратился 43-летний мужчина. Он сообщил, что из дома его покойной матери, расположенного в одном из сел, пропало имущество. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 37-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник проник в чужой дом, отжав окно, и похитил десять банок тушенки, пять литров подсолнечного масла и куртку. Помимо этого, подозреваемый заглянул в гараж, откуда забрал зернодробилку. В соответствии с п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.