44 водителя попались на пьяной езде в Белгородской области

За 25 и 26 марта сотрудники Госавтоинспекции выявили 1797 нарушений Правил дорожного движения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранены 44 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителя, а также 13 ранее лишенных права управления. Двум автолюбителям грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 106 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 199 материалов. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 87 водителей. Также составлено 320 административных материалов в отношении водителей, допустивших нарушение требований технического регламента к светопропускной способности передних автостекол, и 28 - за выезд на встречную полосу.