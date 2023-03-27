Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 7:42

44 водителя попались на пьяной езде в Белгородской области

Двое из них во второй раз сели нетрезвыми за руль
Алексей СЕРГУНИН

За 25 и 26 марта сотрудники Госавтоинспекции выявили 1797 нарушений Правил дорожного движения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранены 44 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителя, а также 13 ранее лишенных права управления. Двум автолюбителям грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 106 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 199 материалов. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 87 водителей. Также составлено 320 административных материалов в отношении водителей, допустивших нарушение требований технического регламента к светопропускной способности передних автостекол, и 28 - за выезд на встречную полосу.