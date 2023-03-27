В Белгородской области автоледи на «Тойоте» сбила пенсионера на мотороллере

При проезде нерегулируемого перекрёстка дама не уступила дорогу и столкнулась с мотороллером. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 26 марта, в 12:50 на перекрестке ул. Маслоделов – пер. Острогожский 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота RAV 4», двигалась со стороны улицы Гончаровки в сторону улицы Слободской. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

При проезде нерегулируемого перекрёстка дама не уступила дорогу и столкнулась с мотороллером «Хонда Леао» под управлением 70-летнего водителя. В результате ДТП пострадал водитель «Хонды».

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении «Жигулей» и «Хундая» пострадал 5-летний мальчик.