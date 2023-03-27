Более 1100 белгородских школьников обучаются программированию

В регионе открыты более 30 площадок для очного обучения в десяти муниципалитетах. Фото: Алексей СЕРГУНИН

На курсах ребята обучаются онлайн и офлайн по программам от крупнейших ИТ-платформ и ведущих ИТ-университетов. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Каждый из школьников после вступительного тестирования смог выбрать желаемый курс среди множества по обучению Python, Java, C++, C#, 1С, SQL, JavaScript и другим современным языкам программирования. Учиться предстоит два года.

По итогам основного и дополнительного наборов 697 ребят записались на онлайн-курсы и 441 – на очные. В регионе открыты более 30 площадок для очного обучения в десяти муниципалитетах: в Старом Осколе, Губкине, Новом Осколе, Красненском, Красногвардейском, Ракитянском, Прохоровском и Чернянском районах. А в Белгороде и Белгородском районе очные площадки пока работают в формате онлайн.

Для преподавания языков программирования на очных площадках 33 учителя школ региона прошли обучение, посетили мастер-классы и лекции методистов образовательной организации.

- Мы очень довольны результатом, радует, что столько ребят заинтересованы в ИТ, смогли пройти вступительные испытания и поступить на желаемый курс. Для них это отличная возможность уже со школьных лет получить навыки востребованной профессии, – отметил министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.