В Белгородской области сосчитали выдру и норку

На территории региона обитает 1503 особи норки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Учет численности норок и выдр проводили сотрудники управления Экоохотнадзора области, а также охотпользователями в декабре и январе. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Выяснилось, что на территории региона обитает 1503 особи норки. На Белгородчине чаще можно встретить американскую норку, чем европейскую, которая находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Белгородской области и в Красную книгу РФ как вид, нуждающийся в особом внимании. Наиболее комфортными для жизни норок стали Корочанский, Красногвардейский районы и Губкинский, Старооскольский, Шебекинский, Яковлевский городские округа.

Выдра также редко встречающийся вид, который занесен в Красную книгу Белгородской области. Чаще всего её можно встретить в бассейнах рек Ворскла, Псел, Северский Донец, Оскол, Айдар. По результатам учета в регионе обитает 447 особей выдры. Больше всего следов было зафиксировано в Корочанском и Красногвардейском районах.