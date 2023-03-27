В Чернянке Белгородской области благоустраивают сквера у памятника «Скорбящая мать»

Строители заменят плитку, установят новые скамейки и урны, обновятся газоны и клумбы, появятся современное освещение на всей территории сквера. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Важное для всех жителей посёлка памятное место – сквер у памятника «Скорбящая мать» – расположен в самом центре Чернянки. В прошлом году среди населения проводилось голосование за проекты благоустройства, и большинством голосов жители района выбрали для обновления именно этот объект. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

- Поначалу чернянцы отнеслись к проекту обновления этого парка с недоверием, – отметил начальник отдела транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района Александр Захаров. – Они говорили: зачем что-то менять, у нас и так красиво и хорошо. Но когда мы провели несколько встреч с жителями прямо в этом парке, всё показали и рассказали, объяснили необходимость обновлений, голосование за этот объект сразу ускорилось.

На сегодняшний день работы уже начаты, завозятся строительные материалы на объект, строители снимают старую износившуюся плитку. В общественном пространстве будет создана зона для тихого отдыха. Строители заменят плитку, установят новые скамейки и урны, обновятся газоны и клумбы, появятся современное освещение на всей территории сквера.