Житель Белгородской области угнал у соседа мопед

В ОМВД России по Прохоровскому району обратился 53-летний житель одного из сел. Мужчина сообщил, что у него со двора пропал мопед. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний сосед потерпевшего.

По предварительным данным, злоумышленник заглянул к знакомому с предложением выпить. Но сосед ответил, что не настроен на застолье. Уходя, подозреваемый забрал припаркованный во дворе приятеля мопед и откатил к себе домой. Преступление удалось раскрыть в течение суток. Когда злоумышленник возвращался вечером, его уже ждал возле двора участковый. Мужчина во всем сознался. Похищенный мопед вернули законному владельцу. В соответствии с ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.