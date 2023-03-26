Почти 1 200 белгородцев в 2023 году получат протезно-ортопедические изделия

Поддержка оказывается гражданам РФ, проживающим в Белгородской области и не имеющим инвалидности.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Поддержка оказывается гражданам РФ, проживающим в Белгородской области и не имеющим инвалидности. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Помимо этого, они должны иметь медицинское заключение о нуждаемости в протезно-ортопедических изделиях.
Для постановки в очередь необходимо предоставить перечень документов:
- заявление о постановке на учёт для обеспечения протезно-ортопедическими, корригирующими изделиями;
- документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
- для детей до 14 лет: свидетельство о рождении и документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства на территории Белгородской;
- заключение врачебной комиссии;
- документы, подтверждающие изменение фамилии, имени;
- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счёта.
Сделать это можно, обратившись в управление социальной защиты населения администрации муниципального образования по месту регистрации, МФЦ или через единый портал «Госуслуги».