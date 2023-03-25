Белгородец украл акустическую систему и со страха утопил ее в выгребной яме

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ОМВД России по Борисовскому району с заявлением о краже обратилась 24-летняя жительница одного из сел. Когда девушка была на работе, ей позвонили знакомые и сообщили, что в ее доме открыто окно. Вернувшись, хозяйка обнаружила, что с подоконника пропала акустическая система. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 21-летний местный житель. По предварительным данным, прогуливаясь по улице, злоумышленник заметил на окне одного из домов акустическую систему. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, парень с помощью монтировки отжал окно и похитил приглянувшееся ему имущество.

Оборудование подозреваемый планировал оставить для личного пользования, но позже, опасаясь разоблачения, утопил в выгребной яме. Впоследствии злоумышленник возместил потерпевший причиненный ущерб на сумму более трех тысяч рублей. В соответствии с п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.