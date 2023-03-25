В Белгородской области в столкновении «Жигулей» и «Хундая» пострадал 5-летний мальчик

При выезде с второстепенной дороги водитель «Жигулей» не предоставил преимущество и столкнулся с «Хундай Гетц» . Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 24 марта, около 10:45 43-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2109», двигался в районе дома № 1а в микрорайоне Молодогвардеец. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

При выезде с второстепенной дороги он не предоставил преимущество и столкнулся с «Хундай Гетц» под управлением 39-летнего водителя. В результате ДТП 5-летний мальчик, пассажир «Жигулей», получил телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде столкнулись пять машин.