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НовостиПроисшествия25 марта 2023 10:51

В Белгородской области в столкновении «Жигулей» и «Хундая» пострадал 5-летний мальчик

ДТП произошло в Старом Осколе
Алексей СЕРГУНИН
При выезде с второстепенной дороги водитель «Жигулей» не предоставил преимущество и столкнулся с «Хундай Гетц» .

При выезде с второстепенной дороги водитель «Жигулей» не предоставил преимущество и столкнулся с «Хундай Гетц» .

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 24 марта, около 10:45 43-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2109», двигался в районе дома № 1а в микрорайоне Молодогвардеец. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

При выезде с второстепенной дороги он не предоставил преимущество и столкнулся с «Хундай Гетц» под управлением 39-летнего водителя. В результате ДТП 5-летний мальчик, пассажир «Жигулей», получил телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде столкнулись пять машин.