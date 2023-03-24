Белгородское село Тишанку обстреляли со стороны Украины 24 марта 2023

Сегодня, 24 марта, под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Снарядом повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе нарушено газоснабжение.

По словам губернатора, глава района Сергей Бикетов, оперативные и аварийные службы в полной мере отработали на месте и устранили последствия обстрела.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 23 марта, ВСУ обстреляли село Тишанку.