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НовостиПолитика24 марта 2023 19:53

Белгородское село Тишанку обстреляли со стороны Украины 24 марта 2023

Снарядом повреждено одно частное домовладение
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 24 марта, под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Снарядом повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе нарушено газоснабжение.

По словам губернатора, глава района Сергей Бикетов, оперативные и аварийные службы в полной мере отработали на месте и устранили последствия обстрела.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 23 марта, ВСУ обстреляли село Тишанку.