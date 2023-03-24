Волейбольный клуб «Белогорье» завершил регулярный сезон-2022/23 двумя победами в Туле

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В Туле состоялись матчи 29-го и 30-го туров мужской Суперлиги по волейболу. Наше «Белогорье», переживающее лучший отрезок в текущем розыгрыше, довело победную серию до девяти встреч. Сначала в трех партиях был повержен нижегородский АСК (25:22, 25:16, 25:22). А накануне, 23 марта, под раздачу попал новоуренгойский «Факел». Пришлось понервничать, но в итоге все завершилось удачно – 3:2 (25:21, 27:25, 23:25, 21:25, 15:13).

Таким образом, белгородцы переписали рекордную победную серию этой кампании. Начиная с 19 февраля, «Белогорье» поочередно одолело питерский «Зенит» (3:1), ленинградское «Динамо-ЛО» (3:1), минский «Строитель» (дважды по 3:0), уфимский «Урал» (3:1), кемеровский «Кузбасс» (3:0), нижневартовскую «Югру-Самотлор» (3:2), АСК (3:0) и «Факел» (3:2).

Таким образом «Белогорье» финишировало на пятом место с 63 очками. Перед сегодняшним игровым днем лидируют московское «Динамо» (76) и казанский «Зенит» (по 82 балла), ТОП-3 замыкает новосибирский «Локомотив» (67).

и питерский «Зенит» (68). Теперь в 1/8 финала белгородцы сыграют с 12-й командой «регулярки» - «Газпромом-Югрой» из Сургута. Серия продлится до двух побед (с «золотым» сетом при необходимости). Первый матч состоится 28 марта в Сургуте, ответный – 31 марта в Туле.