Сбер профинансировал строительство жилого комплекса «Белые горы» в Белгороде

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Застройщик ООО СЗ «Вега-Квартал» получил кредит от Сбера на сумму свыше 1,2 мрлд рублей для строительства жилого коплекса «Белые горы». Жилье появится в районе ул. Белгородского полка.

ЖК «Белые горы» — это жилой комплекс с переменной этажностью (15-16 этажей) и общей площадью более 37 000 кв.м. В нем будет находиться 312 квартир. Будущие жители комплекса получат доступ к развитой инфаструктуре: детским садам, школам, игровым и спортивным площадкам, филармонии и зеленому бульвару в центре Белгорода.

Также Сбер и застройщик договорились о субсидировании ставки на весь срок действия кредита по программе «Семейная ипотека». Разницу по субсидированной программе для своих покупателей будет компенсировать застройщик.

Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением СберБанка: «Более половины всего возводимого жилья в России финансируется Сбером. Белгородская область — не исключение. В 2022 году мы прокредитовали строительство 10 жилых объектов на сумму более 3,6 млрд руб. ЖК «Белые горы» — еще один шаг в развитии комфортной комплексной застройки города».

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