В Белгородской области отремонтируют дорогу между Корочей и селом Короткое

Подрядчик уложит два слоя асфальтобетона. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В ходе работ подрядчик уберет верхний изношенный слой дорожной одежды, укрепит основание методом холодного ресайклинга, уложит два слоя асфальтобетона, отремонтирует шесть автобусных остановок и сделает к ним подходы, укрепит обочины асфальтогранулятом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Напомним, всего в 2023 году в Белгородской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние 107 км дорог и 9 искусственных сооружений. Объем финансирования составит 2,5 млрд рублей, из которых 1,1 млрд – из федерального бюджета.