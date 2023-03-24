Белгородский «Салют» разгромил «Муром»

Наши парни смогли-таки со второй попытки одолеть владимирский клуб. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Накануне, 23 марта, белгородский «Салют» провел пятый контрольный матч на втором сборе в Кисловодске. После победы над подмосковным «Знаменем Труда» (3:1), махачкалинским «Динамо» (5:1), «СтавропольАгроСоюз» из Невинномысска (2:1) и ничьей с «Муромом» (1:1) наши парни смогли-таки со второй попытки одолеть владимирский клуб.

На 16-й минуте Матвевнин вывел «Салют» вперед. Спустя пять минут «Муром» выправил ситуацию (отличился Левин), но еще до перерыва белгородцы забили второй гол – Дегтярев (36-я, 2:1). Второй тайм получился еще более результативным, чем первый. Соперник отметился одним метким ударом, салютовцы - тремя. По разу «Муром» огорчили – Дегтев (69-я, 3:1), Канищев (83-я, 4:2) и Сухов (86-я, 5:2). Итог – 5:2 в пользу парней Виктора Навоченко.