В путешествие по Белгородской области отправились первые группы школьников

Чтобы принять участие в проекте, школьникам необходимо обратиться к своим классным руководителям. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» школьники Белгородской области отправятся в путешествие по родному краю. Уже сегодня знакомиться с регионом поехали четыре группы учеников пятых-девятых классов. Две из Белгорода, а также ребята из Белгородского района и Старооскольского городского округа.

В первых поездках примут участие порядка 160 человек, а всего проект в 2023 году соберёт более 12,6 тысячи учащихся образовательных учреждений Белгородчины из каждого муниципального образования. Примечательно, что это в три раза больше детей, чем в прошлом году. Путешествия будут продолжаться на протяжении всего года.

- Все поездки очень насыщенные и интересные. Добавились многие места и достопримечательности, в том числе объекты промышленного туризма, что особенно актуально для профориентации школьников. А также это отличная поддержка наших региональных туроператоров, - рассказала начальник управления по туризму Белгородской области Ия Подзолкова.

Отметим, все поездки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» бесплатные и включают в себя трансфер, проживание в отеле категории не менее трех заезд, питание, экскурсионное обслуживание, входные билеты на туристические объекты, тематические мастер-классы.

Чтобы принять участие в проекте, школьникам необходимо обратиться к своим классным руководителям.

Напомним, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированный Президентом Владимиром Путиным, помогает сделать путешествия по стране не только доступнее и безопаснее, но и формирует интересные и познавательные направления, в том числе для детей и молодёжи.