В белгородском Губкине изъяли свыше полутора тысяч немаркированного алкоголя

Правоохранители изъяли 1751 бутылку спиртных напитков общим объемом 1 547 литров и 740 пачек табачных изделий на общую сумму 1 158 884 рубля. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Губкину изъяли из незаконного оборота более тысячи литров немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По данным оперативников, подозреваемый приобрел крупные партии немаркированной алкогольной и табачной продукции, чтобы продавать ее в розницу. Документов, разрешающих их хранение и реализацию, у жителя Губкина не оказалось. Нелегальный товар он хранил на территории своего домовладения. По адресу проживания подозреваемого правоохранители изъяли 1751 бутылку спиртных напитков общим объемом 1 547 литров и 740 пачек табачных изделий на общую сумму 1 158 884 рубля. При этом специальные акцизные марки на продукции отсутствовали.

В соответствии с п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Хранение с целью сбыта алкогольной и табачной продукции без маркировки, совершенное в крупном размере) злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.