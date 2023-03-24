Белгородец похитил у соседа холодильник

В отдел полиции №1 УМВД России по городу Белгороду с заявлением о краже обратился 40-летний мужчина. Он сообщил, что, придя в свою комнату в общежитии, обнаружил сорванным замок входной двери. Выяснилось, что из жилища пропал холодильник. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им 39-летний сосед потерпевшего.

По предварительным данным, злоумышленник проник в чужую комнату и перетащил из неё холодильник стоимостью около 27 тысяч рублей в свою. Бытовую технику он планировал оставить для личного пользования. Стражи порядка вернули похищенное законному владельцу. В соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.