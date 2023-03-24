43-летний белгородец сломал пенсионерке нос

В ходе очередной словесной перепалки на лестничной площадке фигурант ударил пенсионерку кулаком в нос и при этом неоднократно угрожал ей расправой. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду из медицинского учреждения поступило сообщение о доставленной в больницу 66-летней пациентке с переломом носа. Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний сосед потерпевшей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, у мужчины сложились неприязненные отношения с пожилой соседкой. В ходе очередной словесной перепалки на лестничной площадке фигурант ударил пенсионерку кулаком в нос и при этом неоднократно угрожал ей расправой.

В соответствии с ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.