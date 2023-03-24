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НовостиОбщество24 марта 2023 9:07

Белгородские автоинспекторы отстранили от управления 18 нетрезвых водителей 23 марта 2023

Тем временем 70 пешеходов нарушили правила перехода дороги
Алексей СЕРГУНИН

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 609 нарушений Правил дорожного движения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранены 18 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также девять ранее лишенных права управления.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 60 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 70 материалов. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 23 водителя. Также составлен 71 административный материал в отношении водителей, допустивших нарушение светопропускной способности передних автостекол, и восемь - за выезд на встречную полосу.