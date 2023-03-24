Белгородские автоинспекторы отстранили от управления 18 нетрезвых водителей 23 марта 2023

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 609 нарушений Правил дорожного движения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранены 18 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также девять ранее лишенных права управления.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 60 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 70 материалов. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 23 водителя. Также составлен 71 административный материал в отношении водителей, допустивших нарушение светопропускной способности передних автостекол, и восемь - за выезд на встречную полосу.