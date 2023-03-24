В Белгороде столкнулись пять машин

По предварительным данным, вчера, 23 марта, в 20:00 20-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21104», ехал по проспекту Богдана Хмельницкого со стороны улицы Щорса в направлении улицы Супруновской. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На одном из участков дороги мужчина не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля и столкнулся с «Ладой Приорой» под управлением 32-летнего водителя. Тот в свою очередь выехал на полосу встречного движения, где спровоцировал столкновение с «ВАЗом 2115» под управлением 20-летнего водителя, «БМВ 520» под управлением 25-летнего водителя и «Рено Логан» под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП пассажирка «Лады», 32-летняя женщина, получила телесные повреждения.