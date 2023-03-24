В Белгороде на улице Садовой появится инклюзивная площадка

Вариант обустройства этой площадки существенно отличается от традиционных детских площадок соседних домов. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

С инициативой её строительства вышли жильцы дома № 118г по улице Садовой. Они подготовили проект и приняли участие в конкурсном отборе губернаторской программы «Решаем вместе». Областная комиссия его поддержала.

- Вариант обустройства этой площадки существенно отличается от традиционных детских площадок соседних домов. Ведь в доме проживают дети с особенностями здоровья. Они нуждаются в качественном пространстве для развития и игр, - рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов в прямом эфире в соцсетях.

Новая площадка в этом году будет размещена на муниципальной территории бывшей детской площадки в районе домов №118г и №118а по улице Садовой. Но посещать её смогут все желающие.