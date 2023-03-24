Под Белгородом бомж убил своего собутыльника

Вечером 20 марта в ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение о том, что на лестничной площадке многоквартирного дома в поселке Северный лежат двое мужчин. Прибывший по указанному адресу наряд патрульно-постовой службы обнаружил в подъезде следы крови. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Выяснилось, что у находившегося на площадке 58-летнего мужчины разбита голова. Патрульные незамедлительно вызвали на место происшествия скорую помощь и передали пострадавшего медикам. Спавший рядом с ним приятель – 61-летний мужчина без определенного места жительства – был доставлен в территориальный отдел полиции.

По предварительным данным, во время распития алкоголя в подъезде злоумышленник ударил приятеля по голове стеклянной бутылкой. Спустя сутки потерпевший скончался в лечебном учреждении. Материал по данному факту передан в Следственный комитет.