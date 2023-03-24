Белгородка похитила с работы около 300 тысяч рублей

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратились представители одной из организаций по изготовлению и установке окон. Они сообщили, что выявили крупную недостачу денег. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 44-летняя сотрудница организации. По предварительным данным, занимая руководящую должность и будучи материально ответственным лицом, женщина делала приходные и расходные ведомости на материалы, которые фактически не приобретались. Путем подобных манипуляций белгородке удалось присвоить около 300 тысяч рублей. Похищенные деньги она потратила.

В соответствии с ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до шести лет.