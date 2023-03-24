Белгородец стал двукратным рекордсменом Книги рекордов России

Владислав Лата (слева) и Юрий Давыдов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Уже на протяжении 11 лет основным видом спорта Владислава Латы является кудо. Парень занимается в спортивном клубе «Брат» под руководством Юрия Давыдова. В конце прошлого года спортсмен получил разряд кандидата в мастера спорта России.

Напомним, первый свой рекорд Владислав поставил в 2021 году по обычным прыжкам на скакалке в своей возрастной категории - 2337 прыжков за один подход. А его тренер в 2019 году стал рекордсменом в возрастной категории старше 18 лет, выполнив более 3,7 тысячи прыжков.

Теперь же Владислав установил рекорд по двойным прыжкам на скакалке – 112 повторений в минуту.