В Белгородской области ввели единую дату ежемесячных выплат из маткапитала

В Белгородском отделении Социального фонда России сообщили об изменении порядка выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Теперь семьи, которые оформили эту меру поддержки, будут получать деньги 5 числа каждого месяца (за предыдущий месяц).

Нововведение вступит в силу в мае. То есть за апрель деньги перечислят 14 апреля, а за май – уже 5 июня. Если 5 число выпадет на выходной или праздничный день, то выплату проведет в последний рабочий день. Уведомления о новых датах зачисления денег семьи получат до конца марта.

Ежемесячные выплаты из маткапитала положены семьям, чей доход ниже двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. Учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и другие выплаты. Сумма выплаты равно прожиточному минимуму на ребенка. Поддержку можно оформить на каждого ребенка младше 3 лет