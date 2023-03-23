ВСУ обстреляли село Тишанка Белгородской области

Под обстрел со стороны Украины попало село Тишанка Волоконовского района в четверг, 23 марта. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет. Снаряд повредил одно частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад и забор. Кроме того, в селе нарушено газоснабжение.

На месте находится глава района Сергей Бикетов. Оперативные и аварийные службы устраняют последствия.

Днем ранее под обстрел попало село Борисовка Волоконовского района. Большая часть снарядов попала на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погиб мужчина – сторож предприятия.