Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 9:30

БелГУ с приставкой и.о. возглавила Евгения Карловская

Нового руководителя представили сотрудникам университета
Мария Щербакова
Фото: пресс-служба НИУ «БелГУ»

Фото: пресс-служба НИУ «БелГУ»

Фото: Предоставлено

Исполняющим обязанности ректора НИУ «БелГУ» стала Евгения Карловская. Сотрудникам университета ее представил директор департамента кадровой политики Минобрнауки РФ Алексей Свистунов и министр образования региона Андрей Милехин. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Карловская входит в кадровый резерв Министерства науки и высшего образования. Она имеет степень доктора наук в звании доцента.

- Точки роста вуза я вижу в живом диалоге с властью, индустриальными партнерами, студентами и с коллективом университета, - рассказала Евгения Карловская.

Бывший ректор БелГУ Олег Полухин руководил вузом с 2012 года. Он покинул пост во вторник, 21 марта.