БелГУ с приставкой и.о. возглавила Евгения Карловская

Фото: пресс-служба НИУ «БелГУ» Фото: Предоставлено

Исполняющим обязанности ректора НИУ «БелГУ» стала Евгения Карловская. Сотрудникам университета ее представил директор департамента кадровой политики Минобрнауки РФ Алексей Свистунов и министр образования региона Андрей Милехин. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Карловская входит в кадровый резерв Министерства науки и высшего образования. Она имеет степень доктора наук в звании доцента.

- Точки роста вуза я вижу в живом диалоге с властью, индустриальными партнерами, студентами и с коллективом университета, - рассказала Евгения Карловская.

Бывший ректор БелГУ Олег Полухин руководил вузом с 2012 года. Он покинул пост во вторник, 21 марта.