В Белгородской области 11 семей получат новые квартиры вместо разрушенных ВСУ домов

Первые 11 семей, оставшиеся без домов из-за обстрелов ВСУ, получат новые квартиры в пятницу, 24 марта. В целом же новым жильем планируют обеспечить 1700 семей из 15 населенных пунктов региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в четверг, 23 марта.

По его словам, программа по переселению реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

- Деньги получили, сейчас самое главное - подобрать квартиры и дома, исходя из площади утерянного жилья и пожеланий каждой семьи. Пошли, наверное, по самому сложному пути - индивидуальных встреч с каждой семьёй, а не просто покупки с торгов определенного количества квадратных метров, потом вручения ключей, - рассказал Гладков. - Мы пошли по пути, когда предварительно встречаемся с семьями, определяемся с проблематикой, с вопросами, с пожеланиями, а затем начинаем подбирать жилье.

Семьи получат квартиры в собственность, документы им выдадут на руки. Еще около 400 семей уже точно определились, куда они хотят переселиться.

- Конечно, хочется, чтобы это произошло в один день, но таких чудес не бывает. Это большая, объёмная работа. Деньги бюджетные, и мы должны обеспечить соблюдение законодательства в отношении всех необходимых процедур, - добавил губернатор.

Глава региона пообещал решить задачу как можно быстрее, чтобы те, кто сейчас находятся в непростой ситуации, смогли вернуться к нормальной жизни.