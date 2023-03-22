23 марта на Белгородчине потеплеет до +15 градусов

Ветер ночью слабый, днем южный 6-11 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 23 марта на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью слабый, днем южный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов, днем +10+15 градусов. В Белгороде ночью от +1 до +3 градусов, днем +12+14 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона быть внимательными и ответственными при обращении с открытым огнём во время тёплой погоды, не допускать возгорания сухой травы вблизи жилых домов и хозяйственных построек.

Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Во время тумана может существенно осложниться ситуация на дороге, поэтому всем, кто садиться за руль, нужно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между другими автомобилями. Не забывайте включать противотуманные фары и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.